彰化縣警局副局長王清海（左）去年積極推動「金融機構攔阻詐騙工作」，成立金勤區強力宣導反詐騙，雖然遭遇基層反彈聲浪，但去年全年成功攔阻金額高達2.58億元，成功守護小老百姓心血積蓄。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局前年攔阻詐騙成功179件，去年攔阻成功674件，增加465件，兩年為民眾保住2.98億元。去年阻詐卓越績效更高居全國第一。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中警分局偵查隊小隊長許弘志（左），歷經換腎手術仍舊拚勁十足，屢屢偵破竊車、詐欺和暴力黑幫組織犯罪等重大刑案，勇奪國家警光獎個人獎。（謝瓊雲攝）

元月2日社頭鄉發生槍擊案，彰化縣刑大和田中警分局組成專案小組，迅速在7天內偵破，將犯嫌一網打盡。（謝瓊雲攝）

肅槍反黑、阻詐有功，彰化縣警局雙獲警界最高榮譽「國家警光獎」團體及個人獎，彰化縣長王惠美19日親自頒發獎金、慰勉金公開表揚，感謝縣警局團隊用心維護彰化的交通與治安。

彰化縣警局近年大力推動「金融機構攔阻詐騙工作」攔阻件數高居全國之冠，去年度成功阻詐674件，較前年增加465件，攔阻金額逾2億5800萬餘元，較去年增加2億1900萬餘元，一舉拿下警政署「國家警光獎」預防犯罪類團體組優等。

另外，刑警大隊小隊長許弘志歷經換腎手術仍拚勁十足，堅守崗位、戰戰兢兢，善用科技偵防設備及豐富的辦案經驗，破獲偷遍西台灣各縣市、擁槍自重的竊車集團、詐騙集團，與危害地方安寧的黑道幫派等重大案件，榮獲「國家警光獎」反黑肅槍類個人組第3名殊榮。

王惠美表示，要拿到國家警光獎非常不容易，過去都是中央或六都警政單位才能獲獎，顯見局長吳坤旭率領的警察團隊十分積極用心。日前社頭發生槍擊案，刑大與田中分局迅速組成專案小組，運用天眼防衛網，田中偵查隊小隊長黃凱倫還抱病上陣7天內就將相關犯嫌一網打盡並扣作案長槍。

王惠美指出，去年縣府投入9800萬元建置維護「天眼防衛網」監視器系統，今年更編列1億2900萬元，持續擴充系統設備；為強化警察同仁執勤的機動性及安全性，去年斥資1億3400萬元汰換警用汽車134輛、機車246輛，以9000多萬元新建的彰化分局大埔、莿桐兩派出所也在去年相繼啟用。

她強調，縣府將大力支持推動各警政工作的推動，做最佳後盾；感謝所有在第一線打拼的同仁，才能讓彰化交通、治安都有非常好的績效，呼籲同仁執勤時也要謹守防疫SOP，才能保持平安健康。

王惠美說，春安工作自1月24日22時起至2月7日24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，為期15天；力求讓鄉親在安全無虞、交通順暢的環境下度過一個開心慶團圓的春節假期。酒駕零容忍，警方將加強取締，「喝酒不開車、開車不喝酒」，呼籲民眾務必配合，確保自己及他人的平安，別再讓酒駕造成他人的家庭破碎。