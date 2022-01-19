中油員工黃耀進、黃英傑遭檢廉查獲違法組成國營事業招考槍手集團，助29位考生考上中油、台電等國營企業，事件曝光後，中油認為名譽受損，向2人求償50萬元，另向黃英傑求償150萬元，作為已發給作弊考生的賠償金，但法官認為，事件爆發後，中油報考人數不減反增，且靠舞弊考上中油的羅姓考生，在職時表現良好，薪水和獎金共領了276萬元，因此認定中油名譽未受到損害，判中油敗訴。

判決指出，前中油員工黃耀進、黃英傑組槍手集團，2020年接受考生委託，以高價誘惑高學歷、理工名校出身的高材生充當槍手應試，考試前，集團將考生與槍手的大頭照合成，變造應考證件，或假藉遺失向健保署申請遺失補發新健保卡後，交由槍手應付查驗。

檢廉調查後發現，該槍手集團從2015年開始，至少成功幫助29名考生進入中油任職，每筆價碼從90至130萬不等，不法獲利超過5000萬元，槍手集團被破後，黃耀進、黃英傑遭檢方起訴，而靠著作弊錄取的考生，則全數被中油解職。

槍手代考案件爆發後，經過媒體大肆報導，網友們紛紛在相關報導下方留言批評中油，中油認為名譽受損，因此向黃耀進和黃英傑提告求償50萬元，並要求2人在報紙頭版登道歉啟事，還要在PTT八卦版連續30天PO道歉文。

此外，由於黃英傑協助羅姓考生考上中油，任職期間羅共領取薪資及獎金共計276萬6187元，但遭到解職後並未歸還公司，因此向黃英傑另行求償150萬元，其餘部分則保留請求權。

高雄地院法官認為，槍手集團舞弊事件爆發後，中油報考人數不減反增，可見中油仍受不少求職者青睞，認定中油名譽沒有受到影響，因此判黃耀進和黃英傑免賠中油請求的50萬名譽受損賠償金，道歉啟事也無須登報。

至於中油向黃英傑另行求償的150萬賠償金一事，法官發現羅姓考生在中油的表現良好，於2016年考上中油後，在職期間就領了4次工作獎金、4次績效獎金還有2次考績獎金，且羅姓考生任職期間對中油所交付的工作也沒有無法勝任的情況，薪資及獎金所得與考試舞弊行為屬於間接關係，因此認定中油請求無理由，判中油敗訴，可上訴。