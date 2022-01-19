新竹縣原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，去年10月正式營運，假日吸人潮前來遊逛，已成為竹東一個新地標，新竹縣議會臨時會經建考察18日到現場實地參訪並聽取近況簡報，肯定幾散竹東能促進縣內原住民族經濟產業發展。

在竹東火車站旁的竹東動漫園區休園後，縣府重新打造成原住民族產業展銷中心，獲得原民會支持，共投入5200萬元修繕，成功翻轉閒置空間，共進駐20家業者廠，原住民商家有13家，非原住民艱7家業者。

去年10月開幕後，每周假日辦理市集、原民文創展覽，構樹產業議題展、原民百大創意包裝商品展、旅遊情境展等，並有手作、獵人文化體驗等原民文化系列活動，成功吸引人潮。

此外，園區引進知名電商平台「愛合購」、讓新竹縣各農會、玄奘大學團隊提供的產學合作服務等，並搭配「新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心」，培育原民青年在音樂、舞蹈等藝術方面的專長，在園區場域展現成果。

副縣長陳見賢指出，縣府今年向原民會爭取前瞻計畫城鄉建設2325萬元，將持續強化原住民族通路經營平台，讓園區持續盤點縣內原鄉農特產品、文創商品、傳統工藝、特色美食，成為全台原鄉最優質的文化整合、推廣及分享平台。

縣議員上官秋燕感謝縣府在短短1年內，就把原本閒置空間再次活化起來，很多遊客慕名前來幾散竹東，假日都相當熱鬧，議員們也會持續監督提升品質，店家能推出更優質的特色產品，讓遊客休閒更加舒適。