台南市政府加開2場次高端疫苗追加劑中型接種站，首場19日在新營民治市政中心南瀛堂舉辦，黃偉哲（左二）前往關心施打狀況。（張毓翎攝）

本土疫情延燒，「疫苗護照」再掀討論，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，本周四將公布疫苗數位證明使用細節；台南市長黃偉哲今天表示，每個場所的風險性不一，如果要用疫苗護照來區隔場所，必須全台一致，若放任地方各自為政的話，只是引起更大民怨。

台南市政府加開2場次高端疫苗追加劑中型接種站，首場19日在新營民治市政中心南瀛堂舉辦，黃偉哲前往關心施打狀況。他說，台南疫苗供應量絕對夠，民眾不用擔心，現在第20期疫苗已經開放預約，只要是上架合格的疫苗都是好疫苗，請大家趕快預約施打。

黃偉哲說，外面有人散播假消息，指稱只有台南打不到莫德納疫苗，因為現在莫德納才剛到港，得經過10幾天的封緘作業，因此新的莫德納可能要到第20期預約才有得打，這是因為銜接的問題，不是因為數量有沒有的問題。

黃偉哲提到，雖然國外傳出打第3劑，甚至第4劑還是染疫，但打了幾劑疫苗後，染疫情況會比較輕，重症或失去寶貴生命的機率也比較低，呼籲大家別只看染疫數字，還要看重症及死亡數據，而照目前看起來，疫苗愈趨普及後，死亡率有大幅降低。

另外，北市積極推動疫苗護照，中央也將在明天宣布疫苗數位證明措施。黃偉哲認為，每個地方風險性不一，像在國小、幼兒園都是12歲以下學生，他們沒打過任何疫苗，所以那些地方風險性比較高，限制可能就比較嚴，如果要採行疫苗護照，就得全台一致才行，至於應如何實施，也希望中央給一個明確答案。