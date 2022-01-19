期交所表示，考量今年春節假期休市(1月27日至2月6日)長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全之確保，將於111年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。

預計以1月25日之結算保證金為基礎調高約10％(例如，台股期貨現行原始保證金新台幣184000元將調高至新台幣203000元，調幅約10.33％)，屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場之風險承受度，維護市場安全。

期交所預計於111年1月25日(調整生效日前一日)公告股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額，實施期間為111年1月26日(農曆春節前最後之交易日)一般交易時段收盤後生效，預計於111年2月7日開紅盤日再視市場狀況公告2月8日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。