臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

隨著本土疫情再起，不少民眾趕打第三劑增強保護力。衛福部部長陳時中日前表示他老婆在台北市預約不到高端疫苗，引發高端疫苗接種站討論。民進黨台北市議員梁文傑刊出影片，指台北市中心診所門口大排長龍就為打高端，可見高端相當搶手，籲柯加開高端接種服務。此消息引發熱議，不少網友卻對「高端仔」表示感謝，因為這樣跟他們搶其他疫苗的人就更少了。

針對陳時中「老婆打不到高端」的說法，柯文哲17日回應，台北市被指打不到高端，這是典型的認知作戰，以台北市登記狀況來看，莫德納有2萬人、BNT有5000人、高端則是1000人，市府在布設接種站的時候，會按照需要量安排，不可能把2萬劑容量，從莫德納移去打高端。柯更嗆，有人會故意炒作，想打莫德納打不到的人比高端更多，不想要再口水戰，醫學是統計的科學。

梁文傑18日則在臉書發出一則影片，有大批民眾在中心診所排隊，人龍中多數為年輕人。梁表示，中心診所提供高端現場掛號，大排長龍，可見第三劑高端搶手，很多人是因為次蛋白副作用較低，是理性的選擇，不是盲目挺台灣；經不斷反映，台北市立聯合醫院12個院外門診區將立即增開高端疫苗服務。

「年輕人瘋打高端」的消息引發熱議，大批網友湧入PTT論壇與臉書相關連結表示：「謝謝你們不跟我搶莫德納」、「這些人都值得敬佩，我們要好好感謝他們」、「請多多打高端，拜託你們了」、「太感謝這些愛台灣的！讓我們有打國際疫苗的機會」、「國產有你們挺，加油」、「請踴躍打高端，造福其他人」、「挺好，打好打滿！」但也有網友認為，打何種疫苗是個人選擇，應給予尊重而不該過度評論或謾罵。