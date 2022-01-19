Aesop防曬面部乳液SPF25，50mL ，1750元。（Aesop提供）

Aesop大馬士革玫瑰精露25mL，2200元。（Aesop提供）

Aesop夜間深層滋養面膜60mL，3700元。（Aesop提供）

頂級保養Aesop成立30 多年以來，提倡在一天之中花點時間，細心而專注地享受配方帶來的滿足感受，這是最理想的產品使用方法，也可以幫助肌膚維持最佳的整體狀態，而維持良好肌膚很重要的一點，就是肌膚屏障的健康與完整。冬季的肌膚更有許多容易忽略的保養重點，Aesop據此推薦冬季保養適合單品，讓鐵粉在冬季也能享受完整呵護。

冬天的肌膚清潔請盡量選擇含有蠟質保濕的成分，輕柔潔面乳的潔膚基底採用與嬰兒清潔用品同樣的成分；它含有三種花蠟，同時無泡沫的乳狀特性幫助冬天清潔卻不帶走過多水分與油脂，敏弱肌也適用。

冬天肌膚代謝較為緩慢，但仍需去除老廢角質，但冬季去角質挑選重點在於選擇更為溫和的化學性去角質。純淨滋潤去角質霜含有乳酸，一周兩次，敷在臉上2-5分鐘，即可達到化學性去角質的效果。

台灣自來水的pH值為弱鹼性，但肌膚最佳環境為弱酸性約pH5.5， Aesop的四款調理液都有添加pH值調整劑，其中冬天推薦使用香芹籽抗氧化活膚調理液，在臉部清潔後幫助肌膚於較短的時間內調整回pH5.5的最佳環境。

冬季時濕度下降，表皮水分更容易流失。健康的皮膚大概是含有約20到35％的水分，當含水量降至10％以下時，肌膚就會乾燥並開始發生瘙癢，導致發紅和發炎。這也是冬季肌膚常發生的狀況。Aesop推薦白天使用香芹籽抗氧化高效精華，精露中的脂質在冬季保養裡是必要，建議於精華液中滴入2滴大馬士革玫瑰精露調和。

冬季的夜晚保養，可以選擇肌膚調理凝露，同時滴入2到3滴大馬士革玫瑰精露，在手心中溫熱後按壓於臉上，搭配基礎按摩。按摩是為了讓膚溫提高，幫助保養品的吸收。研發四年才上市的夜間深層滋養面膜，可以創造出一層可以看到也可以撕掉的薄膜。這個薄膜的目的是為了增強活性成分的傳遞，並且長時間保持皮膚內的水分，讓水分在肌膚與薄膜之間循環，用環保的方式取代片狀面膜。

冬季防曬最容易被人遺忘，在冬季UVB可能比較少，但是UVA射線是全年恆定，紫外線的照射會使表皮層裡的肌膚結構受損，影響到肌膚屏障功能。防曬面部乳液SPF25，清爽乳液質地與含抗氧化成分，防曬與保濕的人們來說，是非常推薦的商品。