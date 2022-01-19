全台十大代銷出爐！591新建案調查，海悅以推案1828億元，再度蟬聯全台代銷之首，新聯陽也突破千億元居次，全台十大代銷除了璽悅廣告因承接了威均機構多件大案名列第十名外，多為老牌代銷，不少代銷跨區接案經營擴大版圖，至少240億元的接案量才有機會擠全台十大代銷之列。

根據591新建案調查顯示，長年雄踞代銷龍頭的海悅機構以1828億元的接案量，較2019年的1189億元、2020的1703億元再成長，再度蟬聯全台代銷之首，新聯陽、甲山林分別以1065億、634億元分居二、三名，璞園建築、上揚國際、信義代銷、甲桂林、新理想等均有超過300億元的推案量。

值得注意的是，十大代銷中除了上揚以南部為大本營外，過去以大台北為接案重心的代銷業者，隨著大台北以外房市景氣熱絡，來自桃竹及中南部的接案量比重亦不小。例如海悅雖然以北台灣為主力，不過包括台中的「浩瀚湖濱城」在內，中南部的推案量近400億元，甲山林也接下175億元的高雄「美術1?院」；璞園、信義代銷在桃園均有接案，信義代銷更首度進入桃園，小檜溪重劃區「德友秀川」即為其首案；甲桂林則在新竹竹北接案。

南台灣代銷龍頭上揚國際去年接案量達344億元，名列第五，接案版圖高雄、嘉南、台中地區，接手台中西屯七期豪宅「新朗日匯」，也接下旗下清景麟建設「清景麟公園墅」及「清景麟．白居易」，也接下亞昕集團和春福機構各自在台中推出的首發案「亞昕一緒」、「春福興波」，今年上揚也將攜手桃園建商三本建設進軍桃園小檜溪，南霸天揮軍北上，代銷版圖向北延伸。

另一個年度黑馬則以璽悅廣告，去年承接建案多來自威均建設，在桃園中壢區及大園區分別接下「威均青塘園」和「威均帝璽」二件百億案，推案量243億首度擠入全台十大代銷之列。