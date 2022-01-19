針對美國商會「2022商業景氣調查」顯示近5成受訪企業預期今年將擴大徵才，國發會今（19）日表示歡迎，將會把美國商會本次調查結果及意見納入總體政策參考，並建構更友善的投資與經營環境。

國發會發布新聞稿表示，美國商會這份調查裡，逾8成受訪企業領袖對台灣今年及未來3年經濟前景抱持樂觀態度，國發會欣見相關正向結果，將會持續推動相關政策。

此外，近5成受訪企業預期今年將擴大徵才，國發會對此也表示歡迎，未來將持續精進完善攬才法規，擴大吸引及留用僑外人力，以補充人力缺口。

國發會指出，隨著近年與美國商會積極溝通與互動，迄今已有良好成果，並獲得商會高度肯定。國發會將會持續與外商溝通，使商會及業者充分瞭解政府各項施政進展，讓政府未來的施政更貼近需求。

國發會也強調，有關美國商會所提寶貴意見及調查結果，政府將會納入未來總體政策的參考，此外，也會透過政府與業界的密切合作，建構友善的投資與經營環境，讓外商對「投資台灣」更具信心，進而在台生根。