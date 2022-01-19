媒體報導台南市長黃偉哲與促轉會相關訊息，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨支持黃市長主動向外界說明與還原當年的情形，並希望促轉會就轉型正義的推動及真相釐清持續努力，落實促轉工作的目標。

謝佩芬指出，包含促轉會與黃偉哲市長本人都有針對報導做出相關回應與澄清，民進黨認為，轉型正義是為了要完整釐清威權體制「真相」，以及當時國民黨政府如何藉由威權體制限縮與打壓人民自由與民主的權力，進而促成社會面對真相與尋求和解。

謝佩芬強調，民進黨執政後推動轉型正義最核心的初衷，並非清算，更非鬥爭，而是揭露威權統治機關所犯下的過錯，讓真正的加害者誠實面對他們過去所犯的過錯，真心向受難者及台灣社會道歉，使得整體社會能共同面對真相、釐清責任、修復創傷、和解包容，讓台灣能夠走向共同的未來。

謝佩芬表示，轉型正義不只是開放政治檔案，就如同促進轉型正義委員會所言，盡信或全然推翻都可能失之武斷，未來在使用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對，方有助還原歷史。

她強調，不論朝野政黨，都還有需要努力之處，也要再次呼籲國民黨誠懇面對轉型正義的責任，勇於面對過往威權統治台灣的歷史責任。讓台灣民主繼續深化、持續推動轉型正義，依然是民進黨未來重要的任務與工作。