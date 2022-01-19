中東政經關係轉趨緊繃，油價衝上7年新高，更有外資認為油價今年第三季就將破百元美金大關，今日在台股重挫151點下，二線塑化股有亞聚(1308)、台達化(1309)逆勢收小紅，另外，與油價關係最為密切的台塑化(6505)也收漲0.2%，為台塑四寶中唯一收紅的個股。

葉門叛軍胡塞武裝組織(Houthi)向阿拉伯聯合大公國發動無人機攻擊，中東政治局勢緊張，阿聯已揚言報復，直接激勵油價走高，使得昨(18)日收盤的油價衝上逾7年新高，周二美國西德州原油價格一度高達每桶85.74美元，布蘭特原油也一度突破每桶88美元，均寫下 2014 年以來新高。

台塑化預估，預期下半年口服藥及疫苗普及可能使變種病毒流感化，疫情逐步趨緩，加上夏季為駕車用油旺季，國際能源署預估第三季全球油品需求恢復至疫情前1億桶/日的水準，加上產油國閒置產能偏低，下半年油價將逐步上漲。

法人則預估，考量航空燃油需求復甦，影響幅度超越OSP溢價幅度季增，帶動煉油利差季增；美國重新進口丁二烯，帶動烯烴綜合利差季增；原油庫存利益縮小；煤成本仍高，拖累公用事業業務持續處於虧損，預估台塑化第一季每股獲利為0.9元，呈現季增、年減趨勢。

另外，外資高盛也認為，預估布蘭特期油今年第三季就將漲破100美元大關，明年均價甚至上看105美元。