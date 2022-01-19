美股大跌，費城半導體指數大跌4.44%，台積電ADR重挫4.86%，台積電(2330)今日跳空開低，跌10元，拖累台股同步開低，盤中美股電子盤續挫，台股跌勢擴大，收盤跌151點至18227點，跌落月線之下，成交值2556億元。

周二美股全面重挫，那斯達克指數大跌2.6%，費城半導體指數跌逾4%，表現最疲弱。台股周三開盤，電子領跌，台股早盤一度大跌169點至18209點，並回探月線關卡，隨著在台積電跌點收斂，台股一度力守月線關卡。但盤中台積電再度向下，加上金融傳產權值股同步下挫，台股最低18199點，與早盤高點18359點相差了160點。今日為本月台指期最後結算，台積電收低8元至654元，台股權值股無力，繼周二跌落5日線，今日再失守月線關卡，短期技術面偏空。

台積電ADR重挫4.86%，台積電今日跳空開低，跌10元，最重跌11元至651元，之後跌點一度收斂至跌2元至660元，也使得台股由大跌逾百點一度收斂至跌50點之內。但台積電盤中賣壓持續，加上金融傳產權值股均弱勢，今日台指期結算，台股收相對低點。

台積電自本周一盤中高點688元下滑，距今日盤中最低651元，回檔達37元，收盤則跌8元至654元。台積電周二股價收低至662元，外資反手賣超1萬3959張，終止先前連五天的買超態勢。

台積電為台股多空指標，今日台積電大跌，台股同步大跌，電子股領跌，漲多之金融股亦熄火，因國際原油價格上漲，台塑(1301)等塑化股今早撐盤，但收盤仍小黑。台股繼周二跌落5日線，短多受挫，今日下探月線，雖守住18200點關卡，但月線失守，並跌破18300點。

市場擔憂聯準會在三月恐一次升息2碼，美債殖利率飆漲，10年期美債突破1.87%，升至2年來最高，科技股承壓，周二美股四大指數全數下跌，目前電子盤續跌。

昨日台股受到台積電獲利了結賣壓影響，盤中指數由紅翻黑，此外距離牛年封關僅剩6個交易日，成交量能縮減，預期短期指數上攻不易，另外，須留意法人年前可能的調節賣壓。

法人表示，Fed已表明年內將升息及縮表的意向，各機構對Fed今年將升息3次以上已成共識，後續各國可能陸續推動緊縮政策，隨著農曆封關日期漸近，投資人將面臨抱股過年與否，近期盤勢的強弱將視台積電及題材股能否適時表現，此外，外資是否持續做多台積電，將攸關台股封關前的表現。