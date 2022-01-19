搶不到莫德納有救了！莊人祥：下周一有新貨到

第三劑打氣熱，第20輪莫德納預約率已達99.64％，搶手程度遠高於其它廠牌。中央流行疫情指揮中心昨表示250萬劑莫德納已全數分配給各縣市，讓不少民眾擔心，下一輪之後是不是沒有莫德納了？指揮中心發言人莊人祥透露，下周一還會有莫德納到貨，21輪將持續提供莫德納疫苗預約接種。

指揮中心統計，第20輪共提供118.4萬接種量能，目前已預約86.1萬，預約率已突破7成。其中以莫德納預約率最高，為99.64％；BNT預約率也達到6成多，高端則為5成8，AZ為2成1。

莊人祥提醒，如欲接種mRNA疫苗，BNT和莫德納兩者保護效果相當；至於高端疫苗屬於次單位蛋白疫苗，副作用較低，不過也特別提醒，未來有要到美國等特定國家旅遊的話，需特別考量。

昨（18）疫苗接種共38.4萬劑，其中32.6萬劑都是接種第3劑。目前國內疫苗涵蓋率第1劑為80.84％，第2劑為72.69％，第3劑為10.16％。