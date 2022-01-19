相愛容易相處難，交往前對方吸引自己的個性和習慣，在交往後很可能就會變成自己最受不了的地方。命理網站「星座巫師」近日發文，分享4對有緣無份的情侶組合，儘管最初因為愛而在一起，卻很難有機會攜手走到最後。

1、白羊座＆天秤座

白羊和天秤一開始會因為彼此的性格差異相互吸引，白羊欣賞天秤的優雅低調，天秤欣賞白羊的果敢直爽，然而當關係從朋友昇華為情人後，雙方也會因此產生爭執，白羊看不慣天秤的優柔寡斷，天秤也嫌棄白羊的暴躁衝動，此外2個星座的處事方式不同，白羊想要大吵一架，天秤卻寧願冷戰，根本無法正常溝通，問題無法解決最後只會落得分手的下場。

2、雙魚座＆射手座

雙魚和射手對待感情都屬於浪漫類型，在精神層面比較合得來，相處起來也比較融洽，然而2個星座的個性仍存在極大的差異，雙魚情感細膩又敏感，常常因為一點小事而難過，如果射手沒有及時注意並關心，雙魚就會「腦補」出一系列分手小劇場，讓射手感到非常心累，認為自己沒做錯的他們也不會主動道歉，冷處理的結果就是2人漸行漸遠，不再彼此留戀。

3、巨蟹座＆水瓶座

巨蟹嚮往穩定安逸的生活，水瓶則喜歡追求自由，起初2人會因為「特性互補」而相愛，實際相處卻不容易，巨蟹缺乏安全感時需要另一半陪伴，不過水瓶對私人領域很重視，不喜歡被束縛，這樣的反應會讓巨蟹覺得水瓶不在乎他，開始產生患得患失的心理狀態，水瓶也會因此喘不過氣，導致彼此的感情很容易破裂，並且沒有任何修補方式。

4、天蠍座＆雙子座

天蠍和雙子通常會由朋友發展成情侶，好奇的雙子會被天蠍的神祕所吸引，而天蠍也相當欣賞雙子的靈活機智，所以一開始彼此都會很積極投入感情，然而實際相處起來，天蠍的佔有慾卻讓愛社交的雙子非常頭痛，天蠍也對雙子廣交朋友的習慣很抓狂，不過天蠍不愛表露自己的情緒，生起悶氣來更是不可理喻，讓不喜歡被約束的雙子很想要逃離這段感情。