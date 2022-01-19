受到美股拖累，台股今天開低震盪，台積電無力反攻，終場指數下跌151.18點，收在18227.46點，跌破月線，但守住18200點關卡。

由於高盛集團（Goldman Sachs）財報疲弱拖累美國金融類股，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將加速升息，科技股湧現賣壓，美股主要指數收盤皆重挫，影響台股表現。

台股今天開低震盪，儘管跌幅一度收斂至約20點，盤中買盤仍無力救援，尾盤指數更下探18199.35點，大跌179點。

台股加權股價指數今天終場下跌151.18點，收在18227.46點，跌幅0.82%，成交值新台幣2556.83億元；終場指數跌破月線約18257點。

觀察權值股表現，台積電今天無力反攻，收在654元，下跌8元，跌逾1%；聯發科翻黑收在1100元，跌幅0.45%；大立光下跌5元，收2100元；鴻海收平盤103.5元。

貨櫃三雄今天均收黑，長榮收在122.5元，跌幅3.54%、陽明收在104元，跌幅2.35%、萬海收在161.5元，跌幅2.71%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美股費半指數重挫，台股跌約150點，加上昨天跌140點，幾乎已反映市場利空；終場指數收在18227.46點，跌破月線，但美國升息已是既存的消息，預料台股後續應會維持盤整格局，農曆年前將在18000點到18600點區間震盪。（編輯：楊蘭軒）1110119