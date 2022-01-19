新冠肺炎本土疫情連環爆，光桃機延伸的相關個案，昨正式突破百人。公衛專家以現行有效病例再生數（Rt）預估，到了月底，本土個案將累計至約540人，但若能每天施打20萬劑加強劑，可於2月初控制疫情，達到Rt值小於1。對此，指揮官陳時中回應，「我們在努力打破宿命，讓感染的人變少」。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，去年12月開始，許多民眾的疫苗保護力開始失效，截至目前已造成破百名名本土個案，Rt值也由原本的2.2上升至近期的5.2，預估至1月底，累計個案數將達約540名，但若能每天施打20萬劑加強劑，在維持2級警戒、非藥物公衛措施（NPI）5成的前提下，可於2月初控制疫情，達到Rt值小於1；若每日施打15萬劑加強劑，則要等到3月初才能受控；若每日施打量小於15萬劑，則流行將持續或無法控制。由上周疫苗接種情況而言，每天施打20萬劑加強劑是可行的。

陳時中表示，專家學者都很費心用模型做推估，不過都是在一定的假設之下，例如沒有積極作為，或是作為停在這個地方來推估的。我們在努力打破宿命，讓感染的人變少，其實大家可以注意到，早上都有一些個案檢出，這是大家半夜做出來的，大家都24小時在拚。