新竹縣接連出現確診者足跡，新竹縣衛生局協調醫護人員擴大篩檢，其中明新科技大學採檢2066人，均為陰性。吉的堡維育幼兒園採檢624人，464人為陰性，其餘尚在檢驗。義民中學高中部採檢1920人，其中930人為陰性，其餘檢驗中，國中部19日持續採檢900人。

新竹縣長楊文科19日前往義民中學，關心採檢狀況，他也感謝台北榮總新竹分院的醫護人員緊急支援，使篩檢作業可以迅速展開，他也提醒在場同學，等待篩檢務必保持社交距離。

因應本土疫情升溫，新竹縣政府宣布防疫加強措施，18日起，各校若有「1名師生染疫，被中央流行疫情指揮中心列為確診病例，該校停課14日」，新竹縣出現確診足跡的竹北市和新豐鄉轄內學校校園暫停開放，室內外場地暫停外借，社區大學除外，未來視中央規定滾動式調整。

此外，各校尾牙聚餐、年終活動取消，在補習班和課後照顧中心的部分，只要有1位師生被中央列為確診病例，機構即停課14天，教室採固定座位和梅花座，若無法梅花座則須設隔板或戴面罩，用餐保持距離禁交談，否則應使用隔板。