高雄市六龜區新發里高133線檳園山莊旁野溪於去年8月因連續強降雨造成野溪上游邊坡崩塌，土砂溢流至道路，嚴重影響在地住戶車輛通行及周邊溫泉業者營運。高雄市水利局對現地做排水改善工程，盼改善此問題。

去年8月的豪大雨重創高133線檳園山莊旁區域，高雄市長陳其邁於2021年8月8日勘災時指示盡速改善此排水瓶頸段，並允諾社區在12月底前完工。故水利局即編列工程經費220萬元，擴增渠道通洪斷面並順利銜接上下游排水，解決渠道瓶頸段土石淤積溢流問題。

此工程於去年10月21日開工，施工前經新發里社區協助提供高133線施工替代道路用地，讓住戶及外地遊客車輛施工期間仍能順利通行，溫泉業者也配合工區管線遷移工作，對於管遷期間營運影響亦獲業者體諒。

在水利局加緊趕工下，終於如期在去年12月底完工，於今年1月初開放通行，順利配合溫泉季1月中旬觀光小火車活動。

新開地區高133線排水瓶頸段改善完成後，除增加防洪韌性，有效改善排水效能及野溪土砂溢流問題外，希望帶動當地溫泉文化產業發展，提昇新發社區住戶安全居住環境。