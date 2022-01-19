美國27歲網紅正妹範贊(Paige VanZant)是前綜合格鬥選手，除了身手矯健外，還擁有健美S曲線與豐滿豪乳，臉蛋也非常美豔，因此人氣極高，IG追蹤數超過300萬，而範贊外型火辣行事風格也火辣，先前她被粉絲問到是否考慮拍性愛片，她自爆不但早就拍了，而且打算「分享」。

今年27歲的範贊是前UFC綜合格鬥手，但她原本小時候學習舞蹈，學習包含芭蕾、爵士、嘻哈等舞種，原先範贊打算朝舞蹈界發展，但因緣際會下接觸格鬥訓練，竟一路登上UFC舞台，以強悍的戰鬥風格及犀利言詞聞名，選手時期即擁有許多支持者。

如今範贊活躍於社群平台，據《每日星報》報導，範贊經常透過IG分享辣照，並跟粉絲保持互動，近日她接受粉絲提問，被問到是否考慮跟型男帥尪范德福(Austin Vanderford)拍性愛影片？範贊笑回：「我會嗎？」，接著大方透露其實已經拍好了，還說打算出售推銷，「我會分享它」。

據悉，範贊擁有自己的粉絲網站「PaigeFanZant」，現在粉絲數高達120萬，她提供3種付費方案，最低一個月9.99美元(約台幣275元)，就能閱覽會員內容，而裸拳格鬥冠軍賽(BKFC，Bare Knuckle Fighting Championship)總裁費爾德曼(Dave Feldman)證實，範贊將在今年4、5月重返裸拳格鬥賽，也就是徒手拳擊，範贊將為粉絲再成為戰場鬥士。