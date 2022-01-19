社子島開發案爭議延燒，北市府上午通過二階環境影響評估審查，反對開發的社子島自救會隨即召開記者會抗議，自救會委任律師郭鴻儀表示，環評有瑕疵，將向台北市政府提出訴願，若被駁回就提行政訴訟。

郭鴻儀指出，環評會結論是由台北市環保局做成，向北市府訴願委員會提起訴願，若訴願遭駁回，會向台北高等行政法院，提起撤銷環評行政訴訟，主張環評有瑕疵，包含汙水處理廠另案評估、相關替代方案沒列入討論以及社會影響評估層面等。

郭鴻儀指出，接下來進行協議價購，與地主洽談，以往這部分都會有蠻大爭議，過程預計有半年時間，真正到內政部土地徵收小組審查，會審查土地徵收計畫書，公益性、必要性審查上有可能會被退回，因此，雖然遺憾，但是用平常心看待，也蠻樂觀的認為，未來徵收計畫不會那麼順利進行。

郭鴻儀說，他要告訴北市府，社子島是全國最多人跳出來反對開發的案件，有高達4000民眾反對開發，環評委員應該評估社會心理影響，加強整個社會的對立，或是對於北市府及民眾的分裂，都不是他們願意看到的，但環評委員卻沒有納入影響範圍，人權影響評估是空的。