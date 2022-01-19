近年宅經濟趨勢升溫，帶動PChome 24h購物書店疫情期間電子書與閱讀器銷量年成長暴增2倍，顯見各項「零接觸」消費行為增長的同時，催生「宅閱讀」風氣迅速崛起。PChome 24h購物書店19日宣布，正式結盟全球第二大電子書平台「樂天Kobo」，為全台唯一官方授權電商，結合雙方超過千萬會員資源，共同搶攻數位閱讀市場。

PChome 24h購物書店表示，試營運首週將上架超過300萬本中、英、日文Kobo電子書，未來將持續引進多國語系，打造電子書數量最多的平台，提供選擇性豐富、即買即看的一站式購書體驗。同時，站上提供信用卡、ATM轉帳、先買後付等多元支付工具。

PChome 24h購物書店觀察，電子書及閱讀器採購需求多集中於25~34歲年輕客群，站上閱讀器以Kobo為銷售大宗，還有mooInk、HyRead、BOOX、Kindle、小米、墨案七大知名品牌相當齊全，其中熱銷款為6~7吋、價格帶介於3000~6000元，因尺寸輕巧易攜帶、價格親民CP值高，且大容量一次可收納千本書籍、電池續航力佳等特色廣受歡迎，部分進階機款還具備防水功能，滿足消費者泡澡、泳池或海邊隨時隨地都能放鬆閱讀。