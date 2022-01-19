亞太電(3682)、高通、愛立信三方合作，結合2.6GHz中頻和28GHz毫米波高頻頻段，共同宣布完成全台灣第一個5G獨立組網(StandaloneSA)毫米波雙連線(mmWave New Radio Dual ConnectivityNR-DC)數據通話，毫米波預計在未來幾年將快速發展，商業規模將快速成長，電信業結合晶片產業或網通設備業者的趨勢儼然已不可擋。

根據GSMA１報告預估，5G毫米波頻譜釋放將在2020至2034年間為全球創造5650億美元的GDP，換言之，其在未來幾年將快速成長。

5G分為6GHz以下的Sub-6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，現階段全球的5G發展來說，以Sub6佔大多數，目前毫米波以北美、韓國以及日本等走在相對前面，但相關應用仍有待發酵，毫米波相較於一般消費市場，更適合運用在工業領域、智慧製造等專網，隨著5G在企業商用的陸續導入下，毫米波的發展在未來2~3年內將大有可為。

其實電信業與晶片設計或是大型通訊設備業者合作毫米波自2020年底就開始動起來，中華電(2412)、日月光、高通在2020年12月就打造全球首座的5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動，運用5G mmWave打造真正落地的5G企業專網應用場域；另外。2021年年初遠傳(4904)與聯發科(2454)合作，以28GHz頻段共同打造5G毫米波垂直場域，加速提升聯發科5G毫米波晶片研發。

現階段受限於終端裝置支持的種類及數量仍待成長，但透過本次亞太電、高通、愛立信的三方合作的網路架構，將提供極大上行頻寬、帶來極低時延的優異表現，大幅提升5G整體效能，有助5G企業專網的發展與規劃，未來亞太電也將會將此架構逐步導入各類型的企業專網應用。亞太電董事長兼總經理陳鵬表示，本次與愛立信、高通一起完成全台首個5G獨立組網雙連線，助攻5G生態系和元宇宙創新應用的發展，帶來更優異的傳輸效能和低延遲表現，5G技術再創新猷，亞太電未來也會持續跨業、跨域多方合作，搶佔新商機。

為發揮5G毫米波的高速特性並在5G獨立組網下釋放5G真正潛力，亞太電在這項5G雙連線測試中使用愛立信5G無線接取網(RAN)和雲端原生的5G核心網路，並與高通合作，於搭載Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統的工程測試裝置上進行。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，Snapdragon X65是高通第四代5G 毫米波數據機射頻系統，能延伸毫米波在全球擴張的能力，同時增強覆蓋範圍、能源效率和效能。