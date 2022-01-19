針對媒體報導核四廠址將興建小型燃氣機組，台電19日表示，有關核四廠址後續利用各種選項，目前都未定案，仍在規劃階段。台電除了先做好資產管理，讓資產價值極大化外，有關核四廠址轉型利用，台電公司會朝三個原則規劃，分別是與在地鄉親溝通、未來規劃保持多元開放選項，同時也要因應再生能源發展的需求。

台電說，台電正依資產價值極大化原則處理核四資產，包括材料轉供其他工程使用、現場設備處置、土地保留，以及廠址轉型利用，以達到資產價值極大化，至於核四廠址未來發展方向，則會與在地鄉親充分溝通，同時保持多元選項、開放態度的可能性，主要考量再生能源發展下，儲能將具有高度重要性，期待能持續運用原建制的電網，發展儲能系統。

台電表示，相關綜合電力設施，可能的選項也包括風電及光電設施或小型燃氣機組等，都仍是初步評估規劃，尚未定案。將持續評估規劃，並與地方民眾及社會各界妥善溝通。