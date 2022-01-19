部分特斯拉股東指控執行長馬斯克在2016年向公司董事會施壓以促成收購SolarCity的交易，並一狀告上法院，在周二法院開庭時，這些股東要求法官下令馬斯克還給特斯拉130億美元的不當所得，這將成為史上最高的此類裁決金額之一。

代表這些股東的原告律師Randy Baron在透過Zoom進行的線上庭審中表示，本案的重點一直都是收購SolarCity是否只為了讓這家公司脫離財務困境，這是否為馬斯克精心策畫的紓困計畫。

原告律師在結案陳詞中講述去年7月歷時10天庭審中重要的事實認定，當時馬斯克花了兩天時間出面為這筆交易辯護。

這個由數個工會年金基金與數家資產管理公司提起的訴訟，指控馬斯克向特斯拉董事會強力施壓，要求董事會通過收購SolarCity的交易，而當時SolarCity陷入資金短缺，而馬斯克是這家公司的最大股東。

馬斯克則反駁稱這筆交易是創建一家垂直整合公司的10年大計之一，利用SolarCity的屋頂太陽能板和特斯拉的電動車與電池促成能源生產與使用的轉型。

馬斯克的律師之一Evan Chesler向法庭表示，這筆交易不是一項紓困計畫，SolarCity並非無力還款，其財務狀況和許多高成長的科技公司並沒有什麼不同，當時SolarCity正在建立數十億美元的長期價值。

特斯拉在2016年以26億美元的全股票交易方式收購SolarCity，從那時候起，特斯拉的股價已經飆漲許多。原告律師Lee Rudy要求德拉瓦衡平法院（The Delaware Court of Chancery）副主審法官Joseph Slights命令馬斯克歸還他收到的特斯拉股票，按當前市價估算，這些股票的價值約達130億美元。

馬斯克表示，這個金額至少是此類股東訴訟中最高裁定金額的5倍，根本就是原告想要的「意外之財」。原告律師Rudy則表示，如果馬斯克能留住他一開始就不應該獲得的股票，那才是一筆意外之財。