年節逼近，推出各項年菜組合，至今總計湧進逾千張訂單，單月營業額創下75萬元佳績。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

受疫情影響，美食宅配與外送服務成長，台南市政府今年開發「台南便利送」電商整合平台，結合物流業者及公有零售市場，讓民眾線上一次購足，還有專人親自配送到府，年節逼近，推出各項年菜組合，至今總計湧進逾千張訂單，單月營業額創下75萬元佳績，攤商笑開懷。

疫情下，不少人為降低群聚傳染風險，改與以往不同的消費模式，使得傳統市場內實體攤商的營運受到影響。因應美食宅配和外送的盛行，南市府經發局成立「台南便利送」平台，媒合傳統市場、賣場、商圈及物流業者，消費者免出門即可購買生活所需，實體攤商也能衝業績，降低疫情帶來的衝擊。

為了協助攤商搶攻年菜商機，南市府經發局去年12月18日起，推出年菜線上預購活動，並提供好幾波限時、限量的折扣，最低還可享1折優惠，數道名攤美食與總舖師的手路菜一開賣就銷售一空，總計湧進超過千張訂單，單月營業額創下75萬元佳績，攤商荷包賺滿滿。

南市府經發局提到，因年菜製作工序繁複，加上春節貨運滿載，欲訂購的市民朋友，在1月21日前還有機會下單；除了年菜外，也可以在台南便利送系統「市場總覽」訂購南北貨或生鮮肉魚、蔬果等，因應年節物流業者人力調配，最後收單日為1月25日，並於1月28日前配送完畢。