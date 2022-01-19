傳學測後或元宵節前升三級 陳時中：沒有討論 14:552022/01/19 中時 鄭郁蓁 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不少人猜測學測後或是元宵節之前，全國防役警戒就會升三級。圖為陸軍第六軍團33化學兵群進行公共區域環境消毒作業。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應本土疫情持續延燒，累積個案已經破百，且已知的Omicron病毒序列傳播鏈就至少六條，網路今天流傳中央流行疫情指揮中心已經啟動討論，會在學測後或是元宵節之前，全國防疫警戒就會升三級。對此，指揮官陳時中今天在直播記者會表示，「沒有這樣的討論」。 陳時中強調，大家都知道，疫情要根據疫情情況做滾動式檢討，很難做預先的安排，因此沒有這樣的討論。 去年頻跳電 美國商會擔憂台灣能源穩定供應與價格 疫苗護照再掀討論 黃偉哲：不能放任地方各自為政 #Omicron #本土疫情 #三級警戒 #討論 #情況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2招減緩Omicron傳播 醫：指揮中心不願明講 07:432022/01/19 生活 民進黨促訂《台灣關係法》日本：自民黨內有討論此事 04:102022/01/19 話題觀察 桃機群聚增超快 醫畫紅色曲線圖驚：再兩周就要過年了 08:062022/01/19 生活 本土＋10 亞東醫院護理師兒確診 桃園巿場攤販染疫 13:502022/01/19 生活 台灣資助瓜地馬拉遊說美國 網反酸：才2500萬 09:042022/01/19 政治 台大醫院2／1起陪病者需打滿兩劑疫苗 否則得自費篩檢 13:472022/01/19 生活 何時擺脫疫情？世衛：今年可望結束全球緊急狀態 10:022022/01/19 國際 Omicron入侵2周釀百例本土 醫曝做好1事：病毒無法囂張 10:472022/01/19 生活 「北京嚇不到我的國家」 跟進立陶宛 斯洛維尼亞嗆聲大陸 10:572022/01/19 國際 專家估本土月底恐破500人 陳時中：我們在努力打破宿命 14:442022/01/19 生活 落地採檢20日起擴大範圍 南亞、東南亞旅客也入列 14:232022/01/19 生活 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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