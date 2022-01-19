因應本土疫情持續延燒，累積個案已經破百，且已知的Omicron病毒序列傳播鏈就至少六條，網路今天流傳中央流行疫情指揮中心已經啟動討論，會在學測後或是元宵節之前，全國防疫警戒就會升三級。對此，指揮官陳時中今天在直播記者會表示，「沒有這樣的討論」。

陳時中強調，大家都知道，疫情要根據疫情情況做滾動式檢討，很難做預先的安排，因此沒有這樣的討論。