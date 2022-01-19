北市宣布取消校外教學、寒輔 陳時中說話了 14:542022/01/19 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市今天宣布北市已經宣布取消各級學校校外教學，寒假課業輔導改成線上，陳時中回覆，「我們沒有反對的理由。」（圖／示意圖，記者杜宜諳攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今天宣布北市已經宣布取消各級學校校外教學，寒假課業輔導改成線上。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回覆，「我們沒有反對的理由。」 陳時中表示，對於寒假停止畢業典禮、校外教學以及寒假課業輔導課程等，這是台北市學校與教育局大家認為課業上可以安排，因此沒有反對的理由。 北市宣布暫緩畢業典禮、戶外教學 寒輔改採線上教學 台灣5G用戶 今年上看770萬 #社區感染 #校外教學 #寒假輔導 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 落地採檢20日起擴大範圍 南亞、東南亞旅客也入列 14:232022/01/19 生活 台灣人在大陸》胡同騎行 體驗老北京生活 08:012022/01/19 兩岸徵文 新竹再增1小學家長確診 小孩就讀班級「預防性停課1天」 08:102022/01/19 生活 台灣資助瓜地馬拉遊說美國 網反酸：才2500萬 09:042022/01/19 政治 東京台灣味鐵路便當將熄燈 劉俊茂淚憶往事 15:222022/01/19 國際 打造全新風貌 2022台灣燈會首度結合書法藝術 主燈造型曝光 10:532022/01/19 生活 專家估本土月底恐破500人 陳時中：我們在努力打破宿命 14:442022/01/19 生活 桃園群聚燒不停 16校停課名單一次看 09:332022/01/19 生活 「北京嚇不到我的國家」 跟進立陶宛 斯洛維尼亞嗆聲大陸 10:572022/01/19 國際 高雄首開寒假學童動滋動 副市長林欽榮：健身房帶著走 13:082022/01/19 寶島 桃機群聚增超快 醫畫紅色曲線圖驚：再兩周就要過年了 08:062022/01/19 生活 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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