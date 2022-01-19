台北市今天宣布北市已經宣布取消各級學校校外教學，寒假課業輔導改成線上。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回覆，「我們沒有反對的理由。」

陳時中表示，對於寒假停止畢業典禮、校外教學以及寒假課業輔導課程等，這是台北市學校與教育局大家認為課業上可以安排，因此沒有反對的理由。