歷時2年多審查，NCC今天附附款通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視也是近10年來第一個新申設過關的新聞台。

國家通訊傳播委員會（NCC）已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此鏡電視本次申設案備受外界關注。

鏡傳媒在2019年底向NCC遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視審查過程中多次補件，後來在2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議。