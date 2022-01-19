NCC通過鏡電視申請案 近10年首家取得新聞台執照 14:572022/01/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NCC通過鏡電視申請許可。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷時2年多審查，NCC今天附附款通過鏡電視新聞台申請案，鏡電視也是近10年來第一個新申設過關的新聞台。 國家通訊傳播委員會（NCC）已多年沒發出新聞台執照，上一張發出的執照是2012年7月30日核准的UDN新聞台，因此鏡電視本次申設案備受外界關注。 鏡傳媒在2019年底向NCC遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視審查過程中多次補件，後來在2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議。 有線電視頻位區塊化 業者提三配套 《金融》國銀申設分行家數 連4年下滑 #鏡電視 #新聞台 #NCC #執照 #申設 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢舉「議顏堂」要等到選後處理 王鴻薇批：難怪綠媒敢如此囂張 16:002022/01/08 政治 近10年來再准申設 鏡電視新聞台過關 15:222022/01/19 政治 去年降至六家 國銀申設分行家數 連五年下滑 04:102022/01/14 金融．稅務 較109年來得低 110年金融建言參採 不到四成 04:102022/01/06 金融．稅務 NCC指暗藏後門 小米台灣：從來沒有、將來也不會有 21:402022/01/06 財經 NCC許可台灣數位寬頻、大豐、新高雄有線電視系統台頻道異動申請 21:242022/01/12 財經 續吹冷風！國銀連五年申設分行家數遞減 21:212022/01/11 財經 台數科 與LINE擴大合作 04:102022/01/17 產業．科技 中磊小型基地台 獲NCC認證 04:102022/01/12 產業．科技 將來銀行加入存保 Q1拚開業 04:102022/01/15 金融．稅務 扯！刀療師捲網紅性騷擾疑雲 遭爆無醫師執照下場慘了 16:562022/01/05 社會 財經熱門新聞 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 謝金河曝6大老闆的話洩明牌 散戶別買錯了 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 美5G訊號恐釀「災難性」飛安危機！拜登不忍了出手管 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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