台北市有診所傳出高端疫苗被市府要求收回，遭網友質疑是在跟中央作對，台北市長柯文哲19日下午出席消防節暨金龍獎頒獎典禮前受訪抱怨，這是認知作戰又一樁，衛生局只是要求診所收回過期疫苗，不是只有針對高端，痛罵「這就是典型認知作戰，可惡啊！」。

副市長黃珊珊補充表示，北市府並非與中央作對，高端部分市府一直是按照需求配送，對診所的抱怨她不清楚，只要中央配給市府疫苗都會拿出來打，也強調沒有人在抵制高端，且這兩天高端疫苗預約狀況也達90％，相信中間有些誤會，會請衛生局跟大家說明，如果是假消息也會立刻澄清。