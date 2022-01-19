東加海底火山爆發引發海嘯巨浪，畫面為東加王國災難前後對比影像。

東加海底火山爆發引發的海嘯釀出重大災情，在與外界中斷聯繫多日後，東加政府昨（18）日晚間首度證實災情，指出東加面臨「前所未見的災難」，海嘯高達15公尺，相當於5層樓高，1座小島完全被摧毀，至今確定有3人死亡。

綜合日本放送協會（NHK）、英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（Guardian）報導，東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）辦公室昨日晚間首度針對火山爆發公開災情，指出火山爆發在東加造成「前所未見的災難」，證實至今有3人罹難，包括一名英國籍女子，還有許多居民受傷。

聲明指出，洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發引發的海嘯巨浪高達15公尺，相當於5層樓高。海嘯在許多島嶼的西部沿岸造成嚴重損害，其中也包括首都努瓜婁發（Nuku'alofa）所在的主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）。

Before-and-after satellite images over Tonga show the amount of ash that has smothered homes and buildings (via Maxar Technologies) @7NewsAustralia pic.twitter.com/MQvCi1kOLJ — Angus Ledwidge (@angusleddo) January 18, 2022

東加政府也表示，有50名居民的檬果島（Mango）全毀，島上所有房屋完全被摧毀，另一座福諾伊福阿島（Fonoifua）只有2戶民宅倖存。

衛星影像公司星球實驗室公司（Planet Labs）、航太科技公司Maxar Technologies等也相繼發布東加島嶼災難發生前後的衛星照片，畫面顯示，東加塔布島上的卡諾庫柏魯（Kanokupolu）地區覆蓋上一層火山灰，幾乎看不到建築物。

Three days after the disastrous eruption of the #HungaTonga #volcano, #Tonga remains isolated



⬇️The impact of the eruption on Kanokupolu, on Tongatapu island, is visible when comparing #Sentinel2 🇪🇺🛰️ images of



↙️ 8 Dec. 2021 (before) and ↘️17 Jan. 2022 (after the 🌋) pic.twitter.com/zdjpiAamBu — Copernicus EU (@CopernicusEU) January 18, 2022

Before and after satellite imagery, also courtesy of @planet, of Kanokupolu, also on Tonga's Tongatapu. This is not as high-resolution as the image above, so the extent of damage is unclear, see: https://t.co/4ZqRH3IcX1 pic.twitter.com/udcu9YTGyr — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 18, 2022

東加政府表示，火山灰嚴重影響飲用水供應，當局正確保提供乾淨水源。截至周二，當地部份地區已經能使用衛星電話及高頻電波通訊，不過網路仍中斷；交通方面，多座碼頭受損，當局正在清除機場的火山灰。