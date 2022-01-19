大陸網傳消息指出，字節跳動戰略投資部已於近日解散，原部門成員部分另有任用。一位前字節跳動戰投人士向大陸界面新聞確認，部門解散消息屬實，但並未說明原因。該前字節跳動戰投人士，曾負責該公司遊戲領域的投資。

19日傳出消息稱，字節跳動將整體裁撤投資業務，涉及員工約有百人。其中，戰略投資負責人趙鵬遠及戰投版塊部分員工或將放棄投資業務，併入總裁辦負責公司整體戰略；戰略與投資部部分人轉到業務線做戰略；財務投資版塊則將徹底解散。字節跳動未予以回應。

澎湃新聞19日則引述另一名接近字節跳動的消息人士表示，投資業務正處於調整中，但並非整體撤裁。

據不完全統計，2021年，字節跳動參與的投融資事件總共51起，行業囊括短視頻、教育、電商、金融、遊戲、企服等多個領域。

若傳聞中的影響原因屬實，受到影響的互聯網公司將不僅僅是字節跳動一家。阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴、百度、京東等多家互聯網巨頭用戶均已上億，其投資策略或將發生重大變化。

據不完全統計，2021年，互聯網巨頭們仍持續在各行各業大「掃貨」，騰訊、小米、阿里、字節跳動、B站、百度、美團、京東8家企業參與投資超過600起，總投資金額超過3500億元。

但在反壟斷背景下，互聯網巨頭的投資策略正在開始收縮。近日，在創投領域最為活躍的騰訊宣佈減持京東及東南亞Sea股份。