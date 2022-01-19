南投縣國姓鄉南港村褒雄宮是村內重要信仰中心，據史料記載是1920年由地方信眾籌建，至今已經有102年的歷史，廟方倉庫存放許多珍貴文獻。(吳建輝攝)

水沙連社大走讀國姓社指導老師潘樵表示，有些文件因為蟲蛀、潮濕而受損相當可惜，他們也利用數位掃描方式，加以修復典藏。(吳建輝攝)

書中除了寺廟沿革、神尊、神蹟等介紹，還有記載南港村許多重要歷史。(吳建輝攝)

南投縣國姓鄉南港村褒雄宮是村內重要信仰中心，據史料記載是1920年由地方信眾籌建，至今已經有102年的歷史，因廟方倉庫存放許多珍貴文獻，褒雄宮主委、前鄉長林福峯為了將其保存，找來文史工作者潘樵老師採訪編寫，耗時1年時間完成《南港村褒雄宮》一書，林福峯說，書中不僅記載廟史，也納入先民移墾歷史，因此不僅是廟志、更是有文化價值的村史。

南投縣國姓鄉南港村全村95％是客家人，村內奉祀義民爺的褒雄宮是南港村重要信仰中心， 褒雄宮主委、前鄉長林福峯表示，國姓鄉13村各有特色，其中南港村更是傳奇，村內以褒雄宮、五穀宮為兩大信仰中心，其中百年歷史的以褒雄宮存放珍貴文獻，見證南港村百年來發展。

林福峯說，2020年間串聯南港村辦公室、地方耆老，委託水沙連社區大學走讀國姓社編撰廟志，因為疫情延宕整整一年多的時間，直到去年5月疫情趨緩，才重啟調查，找到許多珍貴的手寫文獻、照片等文史資料，終於在2022年完成《南港村褒雄宮》一書。

水沙連社大走讀國姓社指導老師潘樵表示，有些文件因為蟲蛀、潮濕而受損相當可惜，他們也利用數位掃描方式，加以修復典藏，書中除了寺廟沿革、神尊、神蹟等介紹，還有記載南港村許多重要歷史。

潘樵說，像是921大地震發生時間是1點47分，剛好921大地震震爆點就在南港村9九份二山附近，南港對外重要聯絡道是147線，諸多巧合等故事，也都記載在書中，書本除了送給學校、圖書館典藏外，也分送到村內家戶，讓更多人認識南港村精彩歷史。