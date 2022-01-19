苗栗地檢署與新竹執行分署19日合辦拍賣會，共有金飾79件執行拍賣。（謝明俊攝）

苗栗地檢署與新竹執行分署19日合辦拍賣會，搶標氣氛熱烈，過半金飾拍定。（謝明俊攝）

苗栗地檢署與新竹執行分署19日合辦拍賣會，最貴的一組金碗餐具組流標。（謝明俊攝）

苗栗地檢署與新竹執行分署19日合辦拍賣會，現場擠進2百多人搶標，氣氛熱烈。（謝明俊攝）

苗栗地檢署偵辦心靈導師「紅富海」集團負責人黃圓映涉嫌違法吸金案，經最高院判決有罪定讞，苗栗地檢署囑託執行署新竹分署拍賣扣押所有金飾珠寶財物，19日執行首拍共79件金飾，吸引2百多人領牌競標，現場人氣爆棚，搶標氣氛熱烈，半數金飾首拍就拍定，主任行政執行官江佳蓉表示，未來還有其它貴重財寶將依序排期拍賣，請民眾密切關注。

「紅富海」集團負責人黃圓映自扮心靈導師，自1993年至2011年以修道名義，向道親非法吸金高達198億元，受害民眾多達7千多人，2011年，苗栗地檢署指揮刑事局、調查局及苗栗縣警方等單位發動偵查搜索，在黃女住處等地查扣現金4億元、賓士轎車、金飾條塊、象牙、雞血石、名錶等上百件貴重珠寶財物，資產估算約達24億元，1審苗栗地院判處黃女有期徒刑12年，台中高院2審判處有期徒刑11年，最高院維持2審判決定讞。

當初，檢方查扣相關金飾珠寶財物，為追繳犯罪所得，苗栗地檢署囑託法務部執行署新竹分署執行拍賣，由於查扣財寶眾多，因此新竹分署分批執行拍賣作業。

19日上午首波登場的拍賣會在苗栗地檢署大樓前舉行，吸引2百多名民眾到場領牌競標，還有民眾遠從台南以行李箱裝著現金5百萬元來搶標，現場氣氛非常熱烈，也是苗栗地檢署有史以來人氣最熱的拍賣會。

首波登場的拍賣品全部是小型金飾，共有79件，最貴重的金飾品包括整組的金碗筷餐具組，由於將近過年，許多競標民眾都想搶個好采頭，紛紛出價搶標，由於一般法院拍賣，職業老手都會刻意隱藏在首拍出手，待流標後執行2拍、3拍再搶標，好大撈便宜，但19日到場競標的不乏一般民眾，有過半的金飾都被拍定出手，搶標氣氛熱烈。

據新竹分署主任行政執行管江佳蓉表示，由於扣押財寶件數相當多，另有貴重名錶、珠寶等物件，目前都在鑑定中，將待鑑定真偽及價值後，再擇期舉行拍賣會，請有興趣的民眾密切關注。

影片聯結》https：／／youtu.be／w1d3uxkmF-k。