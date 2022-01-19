台南市蕭壠文化園區為迎接農曆新年的到來，2月2日至6日邀請到「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來難得一見的特技演出，多組街頭藝人也將輪番上陣。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠文化園區為迎接農曆新年的到來，2月2日至6日邀請到「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來難得一見的特技演出，多組街頭藝人也將輪番上陣。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠文化園區為迎接農曆新年的到來，2月2日至6日（大年初二至初六）邀請到「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來難得一見的特技演出，多組街頭藝人也將輪番上陣，帶來絕妙技藝；此外，園區也特別為新年換上新裝，讓到訪的大小朋友都能一飽眼福，歡度一個愉快喜慶的新春假期。

台南市文化局19日於園區舉辦活動宣傳記者會，市長黃偉哲親自出席，黃偉哲表示，今天現場目睹福爾摩沙馬戲團的表演，非常精彩，過年期間有更多精彩的活動及表演，希望大家新春期間，可以來煥然一新的蕭壠文化園區感受佳節氣氛，爸媽也可以帶小朋友來體驗親子電影院，度過一個開心的春節。

文化局表示，FOCA成立多年來，結合傳統、在地文化、街頭文化及劇場表演，創造出多樣化的台灣當代馬戲藝術，是首個參與愛丁堡藝穗節和亞維儂藝術節，並受邀海外巡演的台灣馬戲團。此次將於2月2日、2月3日下午2至4時在戶外劇場及A10廣場各演出一場精彩的知名特技劇作《潘朵拉的盒子》。

大年初二至初六（2月2日至6日）期間，園區更安排多組精采的街頭藝人表演，包括張瑋倫扯鈴溜溜球特技、侯佩均特技呼拉圈團隊、星點子魔術氣球團隊、小丑呀咪等逾10組特技、魔術、氣球技藝及小丑表演的多元演出。

今年園區特別為新年所設計的絕美藝術戶外裝置〈窗光〉，是由藝術家吳千頤為園區寬敞空間所量身打造，此件裝置以「窗」的形式為造型發想，將各種圖案的紙膠繪製成不同的窗景，透過裝置點亮的燈火及蕭壠特有的明亮日照，白天夜晚呈現出不一樣的光影變化，成為拍照打卡熱點。

此外，為讓大小朋友都能更瞭解當代藝術的妙趣，今年蕭壠再度攜手知名密室逃脫遊戲設計團隊「螺旋工作室」，推出當代藝術主題實境遊戲「契約之地」，即將於2月6日年假結束，還未玩過的親子，要把握時間，成功解謎後，還可換限量精美小禮物。