國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝）

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法，開會時間到時，民進黨團總召柯建銘至會場表達不滿與抗議。（王英豪攝）

立法院內政委員會今日排審《地制法》修正草案，國民黨一早占領主席台癱瘓議事，主張修法不應急就章，下會期再處理。對此，朝野下午協商時，民進黨立院黨團總召柯建銘引用聖嚴法師的「面對他、處理他、接受他、放下他」說，大家都是明白人，政黨攻防屢屢發生，但不能讓好事變壞事，「我答應你(國民黨團)，本來說是明天進行提案說明，但不必了，臨時會不處理《地制法》。」

立院今排審攸關新竹縣市合併升格的《地制法》修正草案，國民黨團不滿因人設事，倉促修法，一早突襲占領主席台，揚言力阻草案送出委員會。對此，民進黨團總召柯建銘表示，《地制法》修法讓群魔現行，國民黨要自掘墳墓，民眾黨和時代力量在當陪葬的兵馬俑，用《地制法》綁架總預算案，邏輯不通。

下午朝野針對總預算協商前，國民黨、民進黨團兩大黨鞭費鴻泰、柯建銘，直接在協商會場進行「會前會」。費鴻泰表示，民進黨當然有權在臨時會處理《地制法》，但修法攸關國土規劃、財政收支劃分法，不能為了一、兩個人急就章處理。

費鴻泰說，《地制法》規範了直轄市、省轄市與縣市，現在的修法草案，是要針對直轄市做一個字的調整，但這在省轄市與縣市的邏輯就會說不通。誠懇建議，民進黨團在臨時會的時候別再修《地制法》，若下會期要修，建議政院也要提出院版，不是只有柯建銘一個人的版本，「不要綁架全國老百姓，不要綁架立法院」。

對此，柯建銘表示，「我仔細聆聽你的發言，釋出一定程度上的善意，對吧。」他說，套用聖嚴法師說的一段話，「事情來了，面對他、處理他、接受他、放下他。」

柯建銘說，2008年馬政府時代創造3都15線，2009年開始修了3次《地制法》，隔年5都選舉，縣市財源都獲得保障，「我問各位，假如今天新竹要升格、彰化要升格，為什麼新竹升格就說要修《地制法》，說沒有《行政區劃法》？彰化卻都不說？5都、6都都升格了，為何當初沒有說要這些法？」

柯建銘說，只問一句話，今天同樣一個國家，彰化要升格好像沒事，新竹要升格就被法綁住，不可以這樣一國兩制。他認為，新竹要升格，可以快何必慢，快慢問題、政治主張不同而已，這些他都尊重，一個沒有林智堅的地制法大家要理性討論，就算這會期討論，也勢必要等到下會期才能表決，別讓好事變壞事。

柯建銘說，「如果大家認為本會期不要處理《地制法》，我面對它、處理它、放下他，不是我一個人綁架全國，而是我的故鄉發展，是我天天在想的事。」他說，今天面對這個問題，坦白說疫情大爆發的時候已經快到了，我們把核心問題處理好，該吞下去的我會吞下去。

對此，費鴻泰就喊話，「我建議，柯建銘總召就在這裡宣告，民進黨團在臨時會不審《地制法》。」這時候，國民黨團有立委也想接話，但柯建銘旋即打斷，直說「我直接說，我們大家都是明白人，政黨攻防屢屢發生，我第一個答應你，本來是說明天先做提案說明，但不必了，臨時會不處理《地制法》好不好？OK！」

隨後，主持會議的立法院長游錫堃就喊休息5分鐘，兩大黨團幹部立刻展開會商，不到10分鐘，費鴻泰就開啟游錫堃桌上的麥克風說，「我利用院長的舞台，柯建銘總召同意，內政委員會在臨時會不處理《地制法》，柯總召你要不要說一下！」柯建銘立刻接話幽默地說，「我在這裡下達，就地解散，鳥獸散好不好。」

經此次協商，也確立本次立法院臨時會，確定不處理《地制法》修正草案。