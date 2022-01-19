澎湃新聞19日報導，上海20日迎來減作業、減補習「雙減」後的首個寒假，放到2月16日，上海市教委發布了加強疫情防控、遵守交通法規等中小學生10條寒假安全提示，「理性合規參加培訓（補習）」成為重中之重，要求選擇有相應資質、符合國家規範的專案和時間、已實施「銀行定期畫扣」等有效保障預付資金安全機制的機構（補習班）。同時，學科類培訓將執行政府指導價，堅拒繳納長期費用，自覺抵制「一對一」等變相違規培訓。

上海市教委發布中小學生10條寒假安全提示如下：

1.加強疫情防控。非必要不離滬，不去人員密集場所，乘坐公共交通、乘電梯、到密閉場所時要佩戴口罩，外出回家先洗手。

2.遵守交通法規。12周歲以下學生不騎自行車或共用單車，乘坐摩托車、電動自行車或自行車時應佩戴安全頭盔，16周歲以上學生騎電動自行車時應佩戴安全頭盔。

3.注意居家安全。不在飄窗或陽臺上玩耍，不往窗外拋物，獨自在家時不給陌生人開門。不使用「三無」電器，不在同一接線板上同時接插多種大功率電器，不用濕手觸摸電源開關和電器。發現火情沉著應對，及時到室外撥打「119」消防報警電話。

4.注重自我保護。不去未成年人不適宜進入的營業性歌舞娛樂場所、互聯網上網服務營業場所、酒吧等。

5.安全文明上網。遵守網路文明公約，不瀏覽低俗不良資訊，不發表侮辱欺淩他人言論。

6.遵守公共秩序。公共場所不嘻鬧、不喧嘩。乘坐自動扶梯抓好扶手，留意前方，注意腳下。遇到人流擁擠要鎮定，注意躲避，避免下蹲或摔跤，不逆人流行走。遇到突發事件不慌張，要聽從現場指揮有序撤離。

7.防範溺水事件。不在河邊、親水準台、工地水塘等區域玩耍，不撿拾掉入河道等水域的物品。

8.遵守煙花爆竹燃放規定。不在外環線以內及外環線以外禁放區域燃放煙花爆竹。

9.理性合規參加培訓活動。如確有需要參加社會培訓的，請選擇有相應資質的培訓機構、選擇符合國家規範的培訓專案和培訓時間、選擇已實施「銀行定期劃扣」等有效保障預付資金安全機制的機構。同時，學科類培訓將執行政府指導價，屆時相關價格標準將有明顯調整，建議理性繳納培訓費用，參照《中小學生校外培訓服務合同（示範文本）》簽訂培訓合同，堅決拒絕繳納長期費用，自覺抵制「一對一」等變相違規培訓，依法維護合法權益。

10.學會情緒管理。多與父母、家人、朋友溝通交流，多與正直開朗、積極樂觀的朋友交往。