曾紅遍台灣的玉女明星劉藍溪，出家後獲封法號「道融」，離開演藝圈數十年，直到今（19日）驚傳已於10日圓寂，享壽61歲。除了劉藍溪，演藝圈也有2位玉女藝人淡出螢光幕多年，再度捎來的消息卻是歸西噩耗，均在65歲之前撒手人寰。

1.劉藍溪

劉藍溪結婚生子後出家，法號「道融」，表示學佛很快樂。（圖／中時資料照）

劉藍溪年輕時樣貌清新甜美，歌聲空靈又細膩，音樂代表作有《夕陽戀曲》、《風兒別敲我窗》、《野薑花的回憶》、《小時候的願望》、《又是輕輕的風》；戲劇方面也不惶多讓，受到瓊瑤青睞，演過文藝電影《雲且留住》、《聚散兩依依》，並於24歲當紅之際嫁給大10歲的內科醫師梁榮基，跟著丈夫定居美國。

劉藍溪在當地鑽研佛法5年後剃髮出家，得到法號「道融」，1997年還擔任達賴喇嘛訪台的隨身翻譯。直到2022年1月10日，劉藍溪被雙胞胎妹妹證實於美國舊金山智藏寺辭世，享壽61歲。

2.沈雁

沈雁60歲離世。（圖／中時資料照）

本名周美麟的資深歌手沈雁，早年以金曲《一串心》走紅全台，與江玲、銀霞並列華人國語歌壇第一代「玉女偶像掌門人」，不過1987年發行完最後一張個人專輯後，她就淡出歌壇搬到美國紐約定居，並與男友結婚生下兩個寶貝兒子，幾乎不再公開露面，直到去年2月傳出驟逝，享壽60歲。

3.周潔

周潔60歲過世。（圖／胡雪樺導演微博）

大陸女演員周潔曾是上海歌劇舞劇院國家一級舞蹈演員，名聲紅遍80年代，與楊麗萍並列「南北兩大舞蹈精靈」，最著名的代表作為1992年電影《楊貴妃》，雍容富貴的扮相加上跳著霓裳羽衣舞，讓觀眾印象非常深刻，被封「最美楊貴妃」，隔年還獲得第16屆大衆電影百花獎最佳故事片。

1997年周潔展開旅美生活，在當地與好友徐利成功創辦北美地區，卻在去年10月傳出離世，享壽60歲。導演胡雪樺在微博證實惡耗，表示：「剛接到來自休斯頓的噩耗，著名舞蹈家演員周潔駕鶴西去。親愛的周潔一路走好！從此天堂有最美的舞蹈。」