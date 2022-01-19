「aiSave抗菌照明燈」是在光照基礎上，結合光觸媒與銀離子技術，可產生遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的特性，對環境中動植物也非常友善。（馮惠宜攝）

歷經2年新冠疫情的振盪，民眾對居家環境的抗菌衛生要求更升級，由擁有電機工程專長的余宜璋研發結合光觸媒和銀離子多功能抗菌燈具，搭上防疫熱潮，在日本熱賣5萬具，今年訂單更成200％的成長；而從事室內設計達20年的設計師卓裕文嗅到居家抗菌商機，慧眼獨具發現這組在日本走紅的MIT的外銷燈具，也決定大力推廣，把這項對環境友善的抗菌好物推薦給國人。

目前正在中央大學研修博士的余宜璋2017年間與日方共同研究實驗光觸媒抗菌粉末的應用、與學習二氧化鈦相關技術及應用後，再經多次測試、改良下成功研發「aiSave抗菌照明燈」，這項產品2019年11月正式進入日本市場，已普遍運用於日本新幹線、學校、商務酒店、工廠與超商、安養院中，大受好評。

這組多功能抗菌燈具，是在光照基礎上，結合光觸媒與銀離子技術，可產生遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的特性，對環境中動植物也非常友善，且不僅有傳統的直管燈、球燈、格柵燈，與崁燈等型，可廣泛做為室內照明之用。

且經日本奈良縣立醫科大學醫學部進行的實驗，除證明aisave 抗菌燈能有效抑菌，對於臭味、煙味也能有效抑制；且對台灣民眾最擔心的裝潢後空間甲醛，更能有效去除。加上產品具低發熱、可長效使用，並節省40~80％電費、與減少二氧化碳的排放。

從事室內設計達20年的卓裕文說，他在多次試用燈具後，認定真正好用，決定斜槓創業並大力推廣，已陸續在台灣的醫療科技展、國際建築室內設計建材展中試水溫，也引起不少重視環境衛生的單位、建商與室內設計師注目。