19日，日本本田汽車表示，已與美國一家電動車電池新創SES，簽署一份鋰金屬電池合作研發製造協議。

在SES從美國MIT(麻省理工學院)分割出來後，2021年7月中旬也透過SPAC(特殊目的收購業者)Ivanhoe，協助這家混合鋰金屬電池業者，日後能在紐約證交所上市。SES被Ivanhoe併購後，曾獲得近5億資金。

更名前為SolidEnergy Systems的SES，目前全球合作對象以及投資股東中，包括美國的通用汽車、應用材料，以及韓國的現代汽車、SK財閥，還有中國大陸的吉利汽車與上汽集團等。

同時，本田也將收購SES AI公司約2%股權。

目前，電動車內大量使用的是鋰離子電池，因經過約30年研發後，生產已非常成熟，但能量密度低的弱點，使得電動車續航力道受限。另外，固態鋰金屬電池雖能量密度高，但受制於技術尚未成熟，無法大量製造。

所以，在全球業界共識下，暫不考慮採用全固態，而是研發更安全且更便宜的混合鋰金屬電池技術。