因應市民接種高端疫苗的需求，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市在中央1922預約系統第20期原提供7200個名額（分佈在12個行政區的聯醫門診中心），此外，還會再增開一個中型「京站接種站」，從1月24至28日，每天120個預約名額，合計7800個名額。
另外，蔡炳坤說，京站接種站1／20、1／21開放試營運，每日提供120個高端疫苗名額，採隨到隨打方式；也協調台北榮總1月23日開出5000個高端疫苗名額（上下午各2500個）提供民眾向該院預約接種，合計達13040個高端疫苗名額。
因應市民接種高端疫苗的需求，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市在中央1922預約系統第20期原提供7200個名額（分佈在12個行政區的聯醫門診中心），此外，還會再增開一個中型「京站接種站」，從1月24至28日，每天120個預約名額，合計7800個名額。
另外，蔡炳坤說，京站接種站1／20、1／21開放試營運，每日提供120個高端疫苗名額，採隨到隨打方式；也協調台北榮總1月23日開出5000個高端疫苗名額（上下午各2500個）提供民眾向該院預約接種，合計達13040個高端疫苗名額。
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