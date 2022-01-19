南韓最長壽偶像團體「神話」，過去曾以帥氣的外表與精彩的舞台魅力擄獲大批女性粉絲的心，而近幾年雖成員陸續轉換跑道仍持續活躍在演藝圈，而其中年紀最小，但已40歲的成員Andy（李先鎬)，也在今日透過手寫信宣布結婚的好消息，讓粉絲們又驚又喜。

Andy今日透過親筆手寫信，於個人IG上向粉絲們報告結婚的好消息，在信中寫到「我有一個想和我一起度過餘生的人，她在我最困難時逗我笑、關心著我的人，現在開始我不再是一個人，而是有了一起努力生活的對象」，最後他也不忘感謝粉絲多年來的支持與鼓勵，接下來也希望大家能以溫暖的目光持續守護他們。而消息一出後，不少粉絲紛紛湧入他的IG帳號留言「恭喜！哥哥終於遇到一個會讓你開心、逗你笑的人，無論如何都支持你」、「老么終於也娶老婆了」、「無論如何都恭喜」、「哪個女孩這麼幸運」、「恭喜哥哥，祝你們幸福美滿」。

而Andy的文中雖沒有透露妻子的任何資訊，但韓國媒體卻也陸續曝光了女方的真實身分，報導中提到女方是一名外型亮麗的女主播，目前仍活躍於業界中，而她的年紀雖比Andy小9歲，但兩人因為類似的職業而越走越近，交往1年左右便打算往結婚的方向邁進。而Andy的經紀公司隨後也低調表示，現在他們正著手準備著婚禮，待日期出來後會再向大家報告。