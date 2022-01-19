國寶級書法大師周良敦（左）為民書寫的市府家戶春聯「福虎生豐」已出爐，供市民索取。（陳世宗攝）

市長盧秀燕與大墩盃學生書法獲獎4位小朋友共同揮毫，1人1字寫下「幸」、「福」、「虎」、「年」「躍」、「進」，祝福大家虎年平安幸福、持續往前邁進。（陳世宗攝）

市府於台灣大道及豐原陽明市政大樓，有書法家為民客製寫春聯。(陳世宗攝)

台中市政府19日舉行「111年迎新揮毫贈春聯」迎新年！吸引眾多民眾到場免費索取賀聯，現場洋溢著濃郁的年節氣氛！市長盧秀燕說，今年有國寶級書法大師周良敦，還有超過150位的書法名家於台灣大道及豐原陽明市政大樓為民客製寫春聯，除贈春聯還，中市也有許多場域點燈，祝福大家新年快樂、虎年大豐收、行大運！

台中市長盧秀燕19日與周良敦老師、大墩盃學生書法獲獎4位小朋友共同揮毫，1人1字寫下「幸」、「福」、「虎」、「年」「躍」、「進」，祝福大家虎年平安幸福、持續往前邁進。盧秀燕寫完春聯後更發送限量虎年小紅包，由12顏色七巧板組合而成的老虎，象徵市府延續12項重大軟硬政策為福虎年注入活力，民眾踴躍索取現場十分熱絡。

盧秀燕說，老虎是個充滿活力、生氣勃勃的動物，新年希望大家不管在經濟、教育、環保、治安等各領域上都強而有力、福虎生豐；這次贈春聯共152位書法名家於台灣大道及豐原陽明市政大樓為市民客製化春聯，國寶級書法大師周良敦為民書寫的市府家戶春聯也已出爐；還有以虎年為發想的市長小紅包等供市民索取。

市府秘書處指出，為營造年節熱鬧氣氛，19日會場設計融合台中地標及豐富色彩虎年主視覺，設計靈感源自天庭守護神虎爺，現場來賓將寫好的單字春聯張貼於紅燈籠拱門牆，當2座紅燈籠拱門合併於舞台中央，集體創作即拼貼呈現出「大吉」兩個大字，象徵虎年好運來、大吉又大利。

秘書處說，揮毫贈春聯19、20日兩天自上午9時30分至下午4時30分，於台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭及豐原區陽明市政大樓舉行，每人可領取七言1幅、四言2張、一言5張及8K年畫紙1張。現場也安排定時定點特色小活動送限量好禮，包含19日上午10時的上上籤小福袋、下午2時的福虎紅包絹印。

秘書處強調，20日上午10時的上上籤小福袋、11時的新春刮刮樂、下午2時的福虎紅包絹印；另自即日起市府兩地聯合服務中心也將發放市長福虎生豐傳統賀聯、虎年主視覺創意春聯及紅包袋，數量有限，送完為止，歡迎民眾戴好口罩、現場完成實名登記領取。