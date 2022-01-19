勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司19日舉辦「落實智慧治理，數位轉型之於企業下一個里程碑」論壇，數位轉型是因科技而起的趨勢，而疫情更是加速數位轉型的關鍵因素，同時也刺激各界對環境永續ESG的重視。

面對後疫情時代，與數位轉型相關的先進科技應用將會是影響ESG成功的關鍵。數位驅動策略可提供組織永續經營的取勝機會，勤業眾信建議，企業應從上而下依照內部需求及組織架構制定相應策略，建立完善的內部溝通機制並採智慧治理模式，以面對瞬息萬變的大環境局勢。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司總經理吳佳翰致詞時表示，疫情加速了市場的變化，企業的數位投資及布局將在疫後新常態時代面臨高度挑戰，若企業無法及時跟上目前的轉型趨勢，未來極有可能會快速被市場淘汰。而在轉型過程中，企業應深入思考組織整體營運之長遠需求，根據策略、建置與營運等管理層次衡量，強化內部管理與溝通，便能快速應變，並藉由數位轉型擬定企業未來的治理方針及市場策略，以逐步落實智慧治理模式，快速應對變化與塑造未來競爭力。

行政院政務委員唐鳳表示，「社會創新」就是「眾人之事，眾人助之」。各方利害關係人透過集思廣益，找出社會潛在的需要，並讓所有利害關係人參與，一起改變社會。企業在社會的數位轉型過程中扮演重要角色，若能基於SDGs永續發展概念，透過科技應用，強化多元包容與服務共融，則能協同各界互助互利，推動「數位社會創新」。

中華郵政股份有限公司經營策略設計委員會副主任委員蔡文慶表示，中華郵政身為百年事業，積極推動數位轉型，擘畫「智慧物流、數位金融及社會責任」三大經營目標，結合社會發展與科技運用，以迎向下一個百年挑戰。其中在智慧物流方面，中華郵政以「智慧郵務」與「智慧園區」為核心方針，透過「智慧園區」策略建立台灣物流創新場域，並結合「智慧郵務」策略實現郵務轉型，邁向即時化、整合化、加值化之創新營運，以更智慧、便利且多元的服務，深耕台灣每個角落，建構出現代化國營事業的典範。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理許梅君指出，自2020年起，全球受疫情壟罩，重挫企業營運，即便如此仍可發現，「環境、社會及公司治理」（ESG）評比較佳的公司，在疫情期間其績效表現更為亮眼且較不受市場波動影響。

此外，台灣為因應國際永續發展趨勢，逐步修法以強化企業落實ESG的責任。面對後疫情時代，數位轉型和先進科技應用是ESG長期成功的關鍵，許多產業紛紛啟動「ESG x數位轉型」推動，如燈塔工廠計畫帶動新一代智能製造與永續轉型升級趨勢、結合金融科技營造一個更具金融包容性的普惠金融環境，以及以雲服務強化能源應用效率與企業數位韌性。當企業在進行數位策略規畫時，許梅君建議，企業應優先評估與考量ESG發展指標並整合至企業長期數位化轉型策略中，以透過數位科技落實永續經營，引領企業升級。

Google Cloud台灣技術總監林書平表示，數位轉型、生態環境的永續發展，這些都不再只是口號，前者是推動企業和產業前進的力量，後者則是目前刻不容緩的議題。Google建議，企業可從「數位獲客、數位文化、數位科技」來落實數位轉型，並同時確保其數位轉型策略能夠結合環境永續性的目標。Google Cloud為客戶提供業界最乾淨的雲端服務，也提供許多的無碳解決方案 ，例如去年推出的 Carbon Footprint，協助企業針對自身的數位應用軟體與基礎架構進行「去碳化」。同時，Google也具備獨有的優勢，提供必要技術以滿足客戶當前的需求，協助解決環境永續發展的相關挑戰。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司專案協理楊之奇指出，Deloitte作為Global專業顧問機構，匯集各地區及產業人才，擁有全球數位營運管理顧問市場輔導之經驗，提供客戶從策略思考到執行落地，並從「營運流程、產品與服務與組織與人才」三大面向出發，闡述了跨足化學工程、生命科學、消費品零售等產業領域的成功案例；最終根據全球經驗，歸納出針對台灣企業的借鏡重點，盼透過勤業眾信之國際資源與在地專業，助力台灣企業實踐全方位的數位轉型。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務負責人溫紹群資深執行副總經理指出，疫情只是外部環境眾多不確定性的一項，領導者們無法控制外部事件造成的改變，但可以發展企業應對變化與風險、防禦威脅與運用新機會的能力。勤業眾信觀察到，數位驅動的策略可以提供組織在長期取勝的機會，包含賦予組織應對不確定性的韌性，以及驅動新的企業價值差異化機會。企業可以透過制定策略與智慧治理模式，逐步成為具自我調節與開創能力的韌性企業，走向永續經營之路。

中光電智能物流股份有限公司董事長暨中光電製造長林宗彥指出，在提供B2B解決方案與服務時，應考量「Inside Out 」以及「Outside In」兩方面；「Inside Out 」 指提供給企業客戶的服務或產品內容不重疊到客戶本身的專業範疇，而是提供給客戶能夠協助其商業模式加值的產品，如同中光電專注在智慧物流與智慧製造的技術解法為客戶加值，而非客本身的know-how。而「Outside In」則是藉由服務客戶過程得到的反饋，持續精進自身的產品與服務，產生正向的滾動循環，創造彼此的雙贏。

中華民國資訊軟體協會副秘書長張雅芬表示，中華軟協長期深耕及協助推動台灣數位轉型，並與會員共同引領產業前行。在新冠疫情影響下，產業的數位轉型迫在眉睫，這段期間，中華軟協協助政府振興三倍券、五倍券的數位政策推動、推動中小企業雲市集及商業服務業數據運用等，積極鼓勵資訊軟體系統應用與產業數位轉型結合，協助台灣及產業在疫情期間創造數位轉型新商機。在人才培育方面，軟協也積極與大專院校強化產學合作，疫情期間與多所學校簽署合作備忘錄（MOU），培育下一代的數位轉型人才以接軌市場上數位人才的需求。