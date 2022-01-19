純網銀LINE Bank宣布整體客戶數已經超過80萬戶，動卡率將近5成，經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank獲得用戶回饋整體服務滿意度高達8成5的肯定，其中，用戶最讚許的前三名服務，分別是消費紀錄即時通知（滿意度達9成7）、刷卡消費即時給點回饋（滿意度達9成6）、好友轉帳（滿意度達9成6），顯示用戶喜愛使用LINE Bank進行日常消費、即時回饋與便利的轉帳功能。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「純網銀在農曆春節期間，24小時視訊客服、電話客服及智能客服不打烊，更陪伴用戶處理日常金融各種事務。倘若想以現金包紅包，可持卡片或利用無卡提款功能享受全台ATM的提款服務，民眾與親友聚會可以享受手機轉帳免手續費優惠。迎來2022金虎年，我們會持續秉持用戶至上的原則，提供絕佳的服務和並持續優化用戶體驗。」

民眾避免群聚、減少實體接觸，進而採用「手機發送紅包」，LINE Bank表示，用戶使用LINE Bank能更輕易轉出款項給親朋好友，且轉帳給LINE好友不必記得帳號，只要一鍵輸入金額即可轉帳給對方，更享每月手機跨行轉帳88次免手續費的優惠。

喜迎即將到來的農曆新年，民眾開始準備紅包給長輩、親人，各家銀行也紛紛揭幕ATM提款服務。身為純網銀的LINE Bank，沒有實體分行，仍可透過全台灣所有銀行之ATM，民眾可持LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）至全台ATM提款，或透過無卡提款服務至ATM提領現鈔，也享有每月合計ATM跨行提款5次免手續費。