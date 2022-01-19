美國職棒經過首次勞資談判後，仍沒有共識，所以新球季能否如期開打還要打上問號，而雖然大聯盟球員無法進行簽約，但他們仍用其他方式抓住球迷目光，休賽期自由市場最大咖球星柯瑞亞(Carlos Correa)選擇更換經紀公司，加入超級經紀人波拉斯團隊(Scott Boras)麾下。

Free agent SS Carlos Correa has hired Scott Boras as his agent, Correa tells ESPN.



In a statement he said: “I have made the decision to hire Boras Corporation to represent me moving forward. Boras Corporation offers the highest level of baseball expertise and proven experience.” — Jeff Passan (@JeffPassan) January 19, 2022

柯瑞亞貴為休賽期最大咖自由球員，自然成為聯盟各隊的獵物之一，不過他比想像中還難獵捕，11月初他先拒絕了老東家太空人的5年1.6億美元(約台幣44.55億)合約，接著老虎封館前端出10年2.75億美元超級大約搶人，仍被他回絕，令人相當驚訝。

後來傳出他想要比大都會林鐸(Francisco Lindor)與球隊簽的10年3.41億美元(約台幣97.3億)還高的約，讓外界都相當吃驚，在他決定加入波拉斯團隊後，恐怕又會有更驚人之舉，因為在過去波拉斯有「吸血鬼」之稱，由他所操刀的合約屢次在簽約金上刷新紀錄。

這也讓人直接聯想到柯瑞亞幾乎就要鎖定「終極大約」，接下來想搶走他的球隊得拿出超級雄厚資本。而柯瑞亞確定加入後，他在聲明中表示：「我已決定聘請波拉斯經紀團隊代表我去商談，波拉斯經紀團隊提供最佳的棒球專業知識，以及豐富經驗。」看來大聯盟又將迎來一場金錢大戰了！