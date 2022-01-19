瓊瑤古裝劇《還珠格格》捧紅無數演員，像是趙薇、林心如和范冰冰，也包括飾演「乾隆皇帝」的張鐵林，去年才因為在室內抽菸遭轟，日前又因為開直播販賣手寫的書法字，還強調降價到一個字只需人民幣1688元，慘遭網友留言謾罵。

張鐵林昔日因為很會寫書法字被讚美，日前開直播當場寫書法並販售，主持人表示平時找他寫至少要價10萬人民幣（約台幣44萬），如今為了配合直播活動，一個字降價到只要人民幣1688元（約台幣7400元），張鐵林更直接在旁附和「就當作送的了」，沒想到最後只賣出2幅，還意外引起網友留言砲轟。

張鐵林書法字開價台幣7400元挨轟。（微博）

網友紛紛留言怒斥張鐵林「想錢想瘋了吧，真把自己當皇帝了」，更有人對他的國籍問題狂轟：「老外也直播？英國人，滾」，但其實張鐵林似乎真的有兩把刷子，曾經有書法界大師级人物直言頗欣賞他的作品，還稱讚是演藝圈明星中唯一達到專業水平的人，更推估至少能賣到2、3萬人民幣沒問題。

張鐵林去年出席文化旅遊交流會，結束後到台下跟其他嘉賓聊天，沒想到明明人在室內，竟不顧旁人感受自顧自在旁抽起雪茄吞雲吐霧，讓別人吸二手菸，遭網友砲轟沒有公德心，此外，曾上節目《吐槽大會》時，被吐槽「不知道為什麼後來不在英國待了，是不是人家覺得英國只能有一個皇室就給你攆回來了」，讓他在台下尷尬拍手。

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