國際信評機構惠譽亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）發表最新報告指出，中國因面臨其國內外各種不確定性，包括房地產行業壓力、出口需求高檔回落及清零政策限制出行等，預期2022年經濟增長將趨緩，全年GDP增速回落至4.8％。

惠譽2021年11月預估大陸2022年GDP成長率為5.2％。

香港經濟通通訊社報導，惠譽預期，2022年中國房地產行業展望惡化，中資房企的財務流動性將持續一段時間承壓，且可能觸發更多違約事件。

惠譽預計，流動性壓力及隨之引發的市場信心下降，將加劇房地產銷量縮減，預計該年合約銷售額將年減10～15％，均價則跌5％。惠譽評級大中華區房地產評級主管鄭俊英認為，中國房地產行情的經營環境將持續面臨挑戰，至下半年經營及融資環境才有望出現較實質性的復甦。

惠譽預期，繼2021年12月銀行存準率下調50個基點之後，2022年初中國宏觀政策將進一步放寬，可能採取的措施包括象徵性下調政策利率及適度加速信貸成長；宏觀金融監管政策的戰略性調整，可望有助於穩定市場信心和再融資環境，因此中國應能避免引發大範圍的房地產行業風險及金融傳播風險。

報告亦認為，中國不斷變化的重點發展任務，包括「共同富裕」等，將會對2022年及之後推出的政策產生重大影響。這意味著中國將會進一步改革稅收政策、社會福利和宏觀金融監管，再結合中國更長期的減碳目標來看，「共同富裕」是經濟增速的重要性讓位於更廣泛之社會經濟發展目標的又一證據。