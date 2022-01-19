女星臧芮軒是氣象主播出身，轉型成演員後參與本土劇《甘味人生》、《一家人》，又演出華劇《我的青春沒在怕》等等，甜美的形象頗受觀眾喜愛。除了演藝事業之外，她也積極發展副業，去年在生日當天，才開心宣布和友人合資開餐廳，沒想到只開幕短短八個多月就黯然宣布停業，令不少粉絲錯愕。

小覓秘日前無預警宣布停業，令許多粉絲錯愕。（圖／翻攝自小覓秘臉書）

臧芮軒去年歡度31歲生日當天，也宣布自己砸下出道6年的存款，和友人共合資500萬，在東區開設餐酒館「小覓秘」即將開幕，創意麵食搭配網美風格的裝潢頗受好評。未料才開幕不到一個月，立刻遇上本土新冠疫情爆發，疫情警戒連升兩級，餐飲業更是首當其衝。雖然最終撐過長達兩個月的三級警戒，但就在以為要迎來曙光之際，近日疫情再度升溫，臧芮軒透過經紀人表示，最終團隊為了避免更大虧損，才忍痛決定停業，「謝謝大家一直支持小覓秘、支持芮軒，之後團隊會再討論其他可能性，希望很快可以再跟大家見面」。

餐廳開幕時臧芮軒還開心邀請藝人好友站台，但僅八個多月就結束她的餐廳夢。（圖／翻攝自臧芮軒IG）

臧芮軒本人也向媒體透露，其實最初決定開店就是投資的心態，已經做好會虧損的準備，因此雖然一開幕就遇上疫情攪局，也一直都是輕鬆面對，直到停業心情都沒有受到太大影響，儘管投入的資金還沒回本，但「很開心圓夢了」。此外和合夥人所投入的五百萬也沒完全燒光，後續如何處理則要與團隊再討論。