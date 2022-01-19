印尼政府19日公布，當地GDP(經濟成長率)在2021年第4季為5%左右，同時，也將2021全年的GDP拉升至4%，均優於市場預估。

2021年第3季，雖然印尼受到新一波疫情衝擊，但在第4季景氣回春之下，使得當地內需市場，以及生產規模已回復至疫前水準。

外界曾預測，印尼上季GDP達4.7%，2021全年為3.5%。同時，2022年與2023年均可看到增至5.1%。