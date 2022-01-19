《國際經濟》印尼GDP上季5％、去年4％ 優預期 15:232022/01/19 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼政府19日公布，當地GDP(經濟成長率)在2021年第4季為5%左右，同時，也將2021全年的GDP拉升至4%，均優於市場預估。 2021年第3季，雖然印尼受到新一波疫情衝擊，但在第4季景氣回春之下，使得當地內需市場，以及生產規模已回復至疫前水準。 外界曾預測，印尼上季GDP達4.7%，2021全年為3.5%。同時，2022年與2023年均可看到增至5.1%。 國發會估 今年經濟成長率上看4.6％ 國發會公布今年經建目標 經濟成長上看4.6％ #GDP #印尼 #當地 #上季 #印尼政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸GDP追趕美國 占比升至77％ 04:102022/01/19 產業財經 惠譽：調降陸2022年GDP增長率至4.8％ 15:202022/01/19 財經 《國際經濟》日央行估不動利率 通貨緊縮將不再 09:262022/01/18 財經 陸去年GDP年增8.1％ 優預期 04:102022/01/18 財經要聞 《國際經濟》3.8％→3.4％ 高盛下修美國今年GDP成長預測 16:312022/01/17 財經 日本人均GDP將被台灣超車 2大衰退原因曝光 09:452022/01/17 國際 《電子商務》跨境電商火熱 PChomeSEA東南亞去年銷售額增5倍 12:332022/01/18 財經 看好今年景氣 龔明鑫：經濟成長率上看4.6％ 人均GDP破3.5萬美元 19:122022/01/18 財經 陸、印尼工資漲 台商自動化布局 04:102022/01/19 產業特刊 和碩董事長童子賢：東南亞不可能完全取代中國 04:102022/01/19 財經要聞 大陸2021年GDP年增率8.1％ 優於預期 10:162022/01/17 財經 財經熱門新聞 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 謝金河曝6大老闆的話洩明牌 散戶別買錯了 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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