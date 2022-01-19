第19屆SBL超級籃球聯賽第4周在桃園巨蛋體育館的賽事，雖然因為疫情閉門開打 ，但球賽依然精彩，尤其台灣啤酒籃球隊靠著多拉摩爾單周繳出場均20.0分、16.0籃板及3.5次阻攻的攻守俱佳的優異表現，幫助球隊以8勝1敗，繼續穩居聯賽龍頭寶座，同時他也憑藉著好表現獲選SBL第4周單周最佳球員。

多拉摩爾在得知獲選本周的單周最佳球員也開心的表示「非常高興可以獲得單週MVP，讓我感覺努力有了收穫，我也會持續努力幫助球隊拿下更多勝利。」多拉摩爾更提到：「包含上週的單週MVP台銀隊的蓮恩在內，SBL中有非常多有天賦且可敬的對手，我很期待每次比賽中和他們對抗。」

台啤本屆賽事在許多有經驗球員轉戰T1 台啤英熊隊後，整體高度及戰力下修，但目前戰績依然能夠維持高檔，總教練周俊三提到「多拉摩爾是一位年輕有高度且團隊意識強配合度高的球員，由於多拉摩爾的加入，除了解決團隊高度的不足外，亦可持續維持團隊籃球的球風，我們也期待多拉摩爾除了能捍衛團隊的禁區外，更期望在進攻上造成對方禁區的壓力，進而製造外圍出手的機會，最後達到內外兼具的攻擊策略，使球隊戰績繼續向前邁進。」